Ozon сдаст коворкинги в субаренду в Москве

Маркетплейс Ozon планирует сдать 50 тыс. кв. м. арендованных в коворкингах Москвы. Расчеты компании по увеличению штата сотрудников после IPO не оправдались. Теперь маркетплейс вынуждено ищет субарендаторов, иначе ему бы пришлось заплатить операторам недвижимости более 9 млрд рублей в виде неустойки.

Компания предлагает 24,6 тыс. кв. м в коворкинге Business Club в бизнес-центре «Искра-парк» на севере Москвы и 23 тыс. кв. м в бывшем здании Минэкономики на Овчинниковской набережной, принадлежащем турецкой Enka, сообщил «Коммерсантъ».

В 2021 году договорился об аренде этих помещений, чтобы занять их в этом году.

Одни участники рынка недвижимости считают, что трудно найти компанию, которая бы согласилась взять в субаренду такую большую площадь на недолгий срок. Другие полагают, что из-за недостатка готовых офисных помещений субарендаторы найдутся быстро.

Уровень вакантных помещений в локациях, где расположены офисы маркетплейса, составляет до 6%, а доступные помещения площадью от 20 тыс. кв. м в этих локациях отсутствуют, напомнили в CBRE.

Эксперты также предположили, что скорее всего в договорах аренды прописаны штрафы за досрочных разрыв. Для минимизации своих убытков Ozon решил пересдать площади в субаренду.

В «Искре-парке» Ozon планировал разместить 3,5 тыс. сотрудников, а в здании на Овчинниковской набережной — 3 тыс. человек.

Руководитель отдела по работе с арендаторами офисных площадей JLL Екатерина Белова уточнила, что аренда одного рабочего места обойдется компании в 35–40 тыс. рублей в месяц. Таким образом, если договоры были заключены на три года, за оба объекта Ozon должен заплатить 8,2–9,3 млрд рублей.

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