Тайская компания CP Foods ищет партнера для развития молочного бизнеса в России

Компания CP Foods, которая входит в тайский агропромышленный конгломерат CP Group, ищет партнера для развития молочного бизнеса в России. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с планами компании.

Источник отметил, что CP Foods ведет переговоры, но не уточнил имя потенциального партнера. По словам собеседника издания, переговоры могут не принести результатов.

О намерении инвестировать в производство молока в стране CP Foods заявляла еще в 2016 году. Тогда совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и китайской Banner Dairy CP Foods хотела вложить $1 млрд в строительство молочного комплекса. Однако о сделках с тех пор не сообщалось.

По словам другого источника издания, сегодня CP Foods рассматривает возможность выхода на российский молочный рынок исключительно в партнерстве с локальным игроком.

Компания обсуждала сотрудничество с крупнейшим производителем молока в РФ — холдинга «Эконива». Об этом рассказал основной владелец холдинга Штефан Дюрр. По его словам, переговоры ничем не завершились.

Источник газеты отмечает, что CP Foods может отказаться от вложений в молочную отрасль России, если не найдет партнера. В этом случае компания сосредоточится на основном бизнесе в стране — птицеводстве, свиноводстве и переработке мяса.

CP Foods управляет комплексами по производству свинины в Московской, Липецкой, Калужской и Курской областях и птицефабриками под Санкт-Петербургом. По данным отчетности, в 2019 году выручка компании составила $17 млрд по текущему курсу.