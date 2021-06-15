CPO «Яндекс.Лавки» Денис Блинов перешел на работу в Delivery Club

CPO «Яндекс.Лавки» Денис Блинов ушел на ту же должность в Delivery Club. Для Блинова это «возможность сделать сервис лидером в каждой новой функции, которую он предлагает».
В Delivery Club Блинов займется развитием сервисов in-store и доставки продуктов, а также продолжением трансформации приложения в универсальное, позволяющее решить любые вопросы, связанные с едой, отметили в Delivery Club.
«Delivery Club начал развивать рынок доставки в России и остается его лидером уже больше 10 лет. В ближайшем будущем мне интересно не только развить те качества и сильные стороны, которые уже есть в генотипе компании, но и создать новые», – отметил Денис Блинов.
До прихода в «Яндекс.Лавку» Денис Блинов работал в сингапурской финтех-компании Osome, а также Qlean и «Авито».
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Фото: Delivery Club
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