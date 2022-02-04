Создан работающий в 100 раз быстрее, чем GPU для дата-центров, процессор для ИИ

Индийская компания Qpisemi объявила о скором выпуске процессора AI 2.0 для приложений с искусственным интеллектом (ИИ), который в 100 раз будет превосходить по мощности GPU для дата-центров.
Опытные образцы новых процессоров компания планирует представить в конце 2022 года. Процессор для ИИ создан на базе полупроводниковой фотоэлектроники, сообщил портал Cnews.
Процессор для AI 2.0 можно использовать в целом комплексе задач. В их перечень входят следуюшие направления:
- биоинформатика,
- разработка новых лекарственных препаратов,
- моделирование искусственного интеллекта,
- создание метавселенных,
- производство оборудования.
Процессоры будут выпускать в трех вариантах. Первый будет нацелен на использование в ЦОДах, второй — в приложениях для метавселенных и смарт-автомобилях, третий вариант нацелен на приложения в области безопасности и видеонаблюдения.
Производительность процессоров будет измеряться в терафлопсах. Влияние AI 2.0 на экологию окажется минимальным.
Как пояснил генеральный директор компании «Информационные технологии будущего» Дмитрий Гвоздев, реализация ИИ-приложений будет требовать всt большей производительности и простым увеличением количества одновременно работающих CPU/GPU текущего поколения проблему не решить.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: pexels.com
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Греф высказался за запрет в России криптовалюты как платежного средства
- 2 Сэкономить на хостинге и не пожалеть: что для этого нужно?
- 3 Дефицит полупроводников в разгаре: производители чипов объединяются на фоне исторического кризиса
- 4 7 гаджетов, представленных на WebSummit в 2020 году
- 5 Как россиянин изобрел самую легкую электроприставку к инвалидной коляске и запустил продажи в 15 странах
ВОЗМОЖНОСТИ
07 февраля 2022
07 февраля 2022
07 февраля 2022