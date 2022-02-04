Создан работающий в 100 раз быстрее, чем GPU для дата-центров, процессор для ИИ

Индийская компания Qpisemi объявила о скором выпуске процессора AI 2.0 для приложений с искусственным интеллектом (ИИ), который в 100 раз будет превосходить по мощности GPU для дата-центров.

Опытные образцы новых процессоров компания планирует представить в конце 2022 года. Процессор для ИИ создан на базе полупроводниковой фотоэлектроники, сообщил портал Cnews.

Процессор для AI 2.0 можно использовать в целом комплексе задач. В их перечень входят следуюшие направления:

биоинформатика,

разработка новых лекарственных препаратов,

моделирование искусственного интеллекта,

создание метавселенных,

производство оборудования.

Процессоры будут выпускать в трех вариантах. Первый будет нацелен на использование в ЦОДах, второй — в приложениях для метавселенных и смарт-автомобилях, третий вариант нацелен на приложения в области безопасности и видеонаблюдения.

Производительность процессоров будет измеряться в терафлопсах. Влияние AI 2.0 на экологию окажется минимальным.

Как пояснил генеральный директор компании «Информационные технологии будущего» Дмитрий Гвоздев, реализация ИИ-приложений будет требовать всt большей производительности и простым увеличением количества одновременно работающих CPU/GPU текущего поколения проблему не решить.