Швейцарский банк Cramer закроет представительство в России

Центробанк исключил из реестра представительств иностранных банков, имеющих аккредитацию в РФ, швейцарский банк Banque Cramer & Cie SA («Банк Крамер & Сие СА»). На материалы регулятора обратило внимание издание Frank Media.
Cramer стал первой кредитной организацией, которую исключили из реестра в текущем году.
В России представительство старейшего в Европе банка заработало в 2018 году. Финансовая организация специализируется на управлении активами. В РФ структура обслуживала не только россиян, но и граждан других стран СНГ.
Cramer продлил аккредитацию представительства в РФ в 2020 году, она должна была действовать до февраля 2024 года, однако из реестра ЦБ представительство пропало 12 января.
За последние два года ряд иностранных банков также закрыли свои представительства в РФ. С начала боевых действий на территории Украины в 2022 число таких представительств снизилось на четверть.
Аккредитации прекратили действовать у французского Crédit Industriel et Commercial, немецких Bayerische Landesbank, кипрских Hellenic Bank, RCB Bank и Hellenic Bank, итальянского Iccrea BancaImpresa и других.
Фото на обложке: Golden Brown /
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