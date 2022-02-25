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В работе трех крупных российских банков произошел сбой

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Пользователи жалуются на сбои в работе «Сбера», ВТБ и «Райффайзенбанка», свидетельствуют данные Downdetector.

В работе трех крупных российских банков произошел сбой

Так, в число жалоб пользователей о сбоях в работе «Сбера» на 12:15 первысило 350. Около 40% жалуются на пр облемы с переводом средств, еще 34% наблюдает сбои в работе онлайн-банкинга.

В работе ВТБ также зафиксировано 350 сбоев. У 54% пользователей фиксируются проблемы с переводом средств, 27% отмечают сложности с мобильным банком.

О сбоях в «Райффайзенбанке» сообщили 239 пользователей. У 47% из них наблюдаются проблемы с доступом к мобильному банкингу.

В основном о сбоях в работе банков сообщают жители Москвы, Санкт-Петербурга и других  крупных городов России.

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