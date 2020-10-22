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В Москве пройдет конференция для предпринимателей и специалистов из креативных индустрий

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

С 24 по 25 октября в «Цифровом деловом пространстве» состоится Конференция креативных индустрий. Среди тем — устойчивое развитие, улучшение предпринимательской среды, образование, технологии и другие. Участие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться.

В Москве пройдет конференция для предпринимателей и специалистов из креативных индустрий

По словам организаторов, цели конференции — обсудить тренды развития и последствия пандемии, наладить диалог между предпринимателями, творческими специалистами, обществом и государством, а также продвигать идею о значимости креативных индустрий для экономики.

В программе — дискуссии, круглый стол, интервью и практические сессии на темы:

  • повлияет ли Международный год креативной экономики на состояние отрасли в России;
  • как создать функционирующий креативный кластер;
  • зачем бизнесу нужны арт-пространства;
  • как правильно инвестировать в людей;
  • почему молодежь переезжает в города;
  • как развиваются технологии в креативных индустриях и другие.

В качестве спикеров выступят:

  • Катерина Черкес-заде, директор Universal University;
  • Сергей Першин, директор АНО «Центр развития культурных инициатив», руководитель арт-кластера «Таврида»;
  • Михаил Симонов, директор Silver Mercury, вице-президент Российской ассоциации маркетинговых услуг, вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР);
  • Мария Ситковская, директор Московской школы кино;
  • Владимир Синицын, директор образовательного продукта в Нетологии;
  • Иван Полисский, управляющий партнер арт-парка Никола-Ленивец;
  • Анна Бичевская, основатель сообщества Stay Hungry, соорганизатор проекта «Рекреация» для креативных индустрий, сооснователь клуба Sounds like a plan, участник кооператива SLAP и другие специалисты.

Подробности и регистрация доступны на сайте конференции.

Фото на обложке: Rawpixel.com / Shutterstock

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