В Москве пройдет конференция для предпринимателей и специалистов из креативных индустрий
С 24 по 25 октября в «Цифровом деловом пространстве» состоится Конференция креативных индустрий. Среди тем — устойчивое развитие, улучшение предпринимательской среды, образование, технологии и другие. Участие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться.
По словам организаторов, цели конференции — обсудить тренды развития и последствия пандемии, наладить диалог между предпринимателями, творческими специалистами, обществом и государством, а также продвигать идею о значимости креативных индустрий для экономики.
В программе — дискуссии, круглый стол, интервью и практические сессии на темы:
- повлияет ли Международный год креативной экономики на состояние отрасли в России;
- как создать функционирующий креативный кластер;
- зачем бизнесу нужны арт-пространства;
- как правильно инвестировать в людей;
- почему молодежь переезжает в города;
- как развиваются технологии в креативных индустриях и другие.
В качестве спикеров выступят:
- Катерина Черкес-заде, директор Universal University;
- Сергей Першин, директор АНО «Центр развития культурных инициатив», руководитель арт-кластера «Таврида»;
- Михаил Симонов, директор Silver Mercury, вице-президент Российской ассоциации маркетинговых услуг, вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР);
- Мария Ситковская, директор Московской школы кино;
- Владимир Синицын, директор образовательного продукта в Нетологии;
- Иван Полисский, управляющий партнер арт-парка Никола-Ленивец;
- Анна Бичевская, основатель сообщества Stay Hungry, соорганизатор проекта «Рекреация» для креативных индустрий, сооснователь клуба Sounds like a plan, участник кооператива SLAP и другие специалисты.
Подробности и регистрация доступны на сайте конференции.
Фото на обложке: Rawpixel.com / Shutterstock
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