С 24 по 25 октября в «Цифровом деловом пространстве» состоится Конференция креативных индустрий. Среди тем — устойчивое развитие, улучшение предпринимательской среды, образование, технологии и другие. Участие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться.

В Москве пройдет конференция для предпринимателей и специалистов из креативных индустрий