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Креатив для туризма: как прошла онлайн-встреча по маркетинговым коммуникациям

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

24 апреля состоялась онлайн-встреча с Андреем Мусиным и Аленой Кукушкиной — специалистами по созданию видео и креативным инструментам коммуникации с клиентами. Мероприятие прошло в рамках проекта Moscow Travel Hub, созданного Комитетом по туризму города Москвы.

Креатив для туризма: как прошла онлайн-встреча по маркетинговым коммуникациям

Эксперты рассказали про новые тренды в креативной индустрии и как их можно применить в коммуникационных стратегиях бизнеса в сфере туризма. Андрей и Алена объяснили, что нужно делать, чтобы привлечь внимание настоящих и потенциальных клиентов и создать отложенный спрос на туристические услуги, который позволит компаниям удачно стартовать после кризиса и самоизоляции.

В период COVID-пандемии нельзя изолироваться совсем — пропасть из инфополя своих клиентов. Как никогда важно быть на связи со своей аудиторией, своим сообществом, продолжая транслировать ценности бренда, и заботиться о своих клиентах. Важно показать, что мы вместе переживаем эти сложные времена и мы вместе сможем преодолеть все трудности.
Алена Кукушкина, куратор факультета Filmmaking Академии коммуникаций Wordshop

Среди тем онлайн-встречи были:

  • сохранение интереса клиента к продукту и компании в новых условиях;
  • принципы «всеобщего» экранного взаимодействия;
  • способы вовлечения аудитории в коммуникацию;
  • инструменты креативных индустрий в туристической сфере;
  • продвижение без большого бюджета и масштабных рекламных кампаний.
Все новое и интересное всегда рождается на стыке разных сфер. Мы старались подобрать примеры из смежных, но близких к туризму отраслей: мода, музыка, индустрия развлечений. Каждая из этих индустрий может дать креативные импульсы для дальнейшего раскручивания в туристической сфере.
Андрей Мусин, куратор факультета Filmmaking Академии коммуникаций Wordshop

Андрей Мусин и Алена Кукушкина — кураторы факультета Filmmaking Академии коммуникаций Wordshop, который специализируется на обучении сценарному мастерству, режиссуре и видеопродюсированию.

Среди профессиональных заслуг Андрея — работа арт-директором в крупных рекламных агентствах, среди которых есть Lowe Adventa, BBDO, McCann Erickson, а также награды российских и зарубежных фестивалей рекламы.

Алена закончила ВГИК и New York Film Academy, разрабатывала креативы для компаний Mars, Nestle, Unilever, Pepsi, «Аэрофлот» и получила несколько наград международных кинофестивалей за лучшее музыкальное видео.

Встреча представителей туристической индустрии с экспертами по коммуникациям прошла онлайн в сервисе Zoom.

Moscow Travel Hub — площадка для представителей индустрии туризма и гостеприимства, созданная Комитетом по туризму города Москвы. Цель площадки — развивать коммуникации внутри рынка, помогать строить партнерские отношения и запускать совместные проекты и продукты для туристов.

Фото на обложке: Jakob Owens/Unsplash

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