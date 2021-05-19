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«ИКРА» открыла набор на марафон креативных методик

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

С 29 мая по 6 июня пройдет курс «Марафон креативных методик» от школы инноваций «ИКРА». Студенты разберут четыре методологии поиска идей и решений. Занятия будут проходить очно в Москве.

«ИКРА» открыла набор на марафон креативных методик

Учащихся ждут четыре дня лекций и практики по темам:

  • дизайн-мышление,
  • ТРИЗ (Теория решения изобретательских задач),
  • методология CRAFT (Creative Algorithms, Frames & Tools),
  • латеральное мышление.

Преподаватели:

  • Виталий Микрюков, основатель творческого инкубатора Creative Happens и директор по маркетингу школы инноваций «ИКРА»;
  • Иван Дьяченко, создатель проекта Better Than Today, партнер «ИКРЫ»;
  • Данил Морозенко, руководитель направления инхаус-агентств «ИКРЫ»;
  • Олеся Ясенова, генеральный директор агентства Events Time.

По словам организаторов, курс будет полезен тимлидам, создателям продуктов, предпринимателям и практикам. В течение полугода студенты смогут пройти сертификацию по методологии CRAFT.

Узнать подробности и записаться на курс можно на сайте.

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Фото на обложке: Unsplash

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