«ИКРА» открыла набор на марафон креативных методик

Евгения Хрисанфова
С 29 мая по 6 июня пройдет курс «Марафон креативных методик» от школы инноваций «ИКРА». Студенты разберут четыре методологии поиска идей и решений. Занятия будут проходить очно в Москве.
«ИКРА» открыла набор на марафон креативных методикЕвгения Хрисанфова
Учащихся ждут четыре дня лекций и практики по темам:
- дизайн-мышление,
- ТРИЗ (Теория решения изобретательских задач),
- методология CRAFT (Creative Algorithms, Frames & Tools),
- латеральное мышление.
Преподаватели:
- Виталий Микрюков, основатель творческого инкубатора Creative Happens и директор по маркетингу школы инноваций «ИКРА»;
- Иван Дьяченко, создатель проекта Better Than Today, партнер «ИКРЫ»;
- Данил Морозенко, руководитель направления инхаус-агентств «ИКРЫ»;
- Олеся Ясенова, генеральный директор агентства Events Time.
По словам организаторов, курс будет полезен тимлидам, создателям продуктов, предпринимателям и практикам. В течение полугода студенты смогут пройти сертификацию по методологии CRAFT.
Узнать подробности и записаться на курс можно на сайте.
Фото на обложке: Unsplash
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