«ИКРА» открыла набор на марафон креативных методик

С 29 мая по 6 июня пройдет курс «Марафон креативных методик» от школы инноваций «ИКРА». Студенты разберут четыре методологии поиска идей и решений. Занятия будут проходить очно в Москве.

Учащихся ждут четыре дня лекций и практики по темам:

дизайн-мышление,

ТРИЗ (Теория решения изобретательских задач),

методология CRAFT (Creative Algorithms, Frames & Tools),

латеральное мышление.

Преподаватели:

Виталий Микрюков, основатель творческого инкубатора Creative Happens и директор по маркетингу школы инноваций «ИКРА»;

Иван Дьяченко, создатель проекта Better Than Today, партнер «ИКРЫ»;

Данил Морозенко, руководитель направления инхаус-агентств «ИКРЫ»;

Олеся Ясенова, генеральный директор агентства Events Time.

По словам организаторов, курс будет полезен тимлидам, создателям продуктов, предпринимателям и практикам. В течение полугода студенты смогут пройти сертификацию по методологии CRAFT.

Узнать подробности и записаться на курс можно на сайте.

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