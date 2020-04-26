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Открыта регистрация на онлайн-встречу по креативным инструментам маркетинга и коммуникаций в туризме

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

24 апреля в рамках проекта Moscow Travel Hub состоится онлайн-встреча, на которой эксперты — Андрей Мусин и Алена Кукушкина — расскажут, как перестроить маркетинг туристических продуктов и какие креативные инструменты можно для этого использовать. Участие бесплатное, но нужно зарегистрироваться.

Открыта регистрация на онлайн-встречу по креативным инструментам маркетинга и коммуникаций в туризме

Во время кризиса многое изменилось, в том числе и маркетинг. Путешествия откладываются, бизнес переходит в онлайн, а специалисты меняют форматы продвижения. Сейчас главная цель бизнеса в сфере туризма — изменить маркетинговую стратегию так, чтобы удержать клиентов и создать отложенный спрос.

Эксперты расскажут про новые креативные инструменты коммуникаций, разберут кейсы, а также объяснят:

  • что нужно делать, чтобы удержать и поддержать лояльность клиента;
  • что такое экранное взаимодействие и как оно работает;
  • какими способами можно запомниться аудитории, удержать ее внимание и вовлечь в коммуникацию;
  • как использовать инструменты креативных индустрий в туристической сфере;
  • как сделать продвижение эффективным без масштабных бюджетов.

Андрей Мусин и Алена Кукушкина — кураторы факультета Filmmaking Академии коммуникаций Wordshop, где студенты изучают режиссуру, в том числе рекламных и музыкальных видео, сценарное дело, кино- и видеопродюсирование. Андрей работал арт-директором в крупных рекламных агентствах — Lowe Adventa, BBDO, McCann Erickson. Алена закончила ВГИК и New York Film Academy, среди ее клиентов — компании Mars, Nestle, Unilever, Pepsi, «Аэрофлот».

Онлайн-встреча пройдет с 16:00 до 17:30 в сервисе Zoom. Для участия нужно зарегистрироваться на странице мероприятия на Timepad.

Moscow Travel Hub — площадка для представителей индустрии туризма и гостеприимства, созданная Комитетом по туризму города Москвы. Цель площадки — развивать коммуникации внутри рынка, помогать строить партнерские отношения и запускать совместные проекты и продукты для туристов.

Фото на обложке: Bench Accounting/Unsplash

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