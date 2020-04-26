24 апреля в рамках проекта Moscow Travel Hub состоится онлайн-встреча, на которой эксперты — Андрей Мусин и Алена Кукушкина — расскажут, как перестроить маркетинг туристических продуктов и какие креативные инструменты можно для этого использовать. Участие бесплатное, но нужно зарегистрироваться.

Открыта регистрация на онлайн-встречу по креативным инструментам маркетинга и коммуникаций в туризме