В Москве откроется первая в России школа интеллектуального права для креативных предпринимателей

Бесплатный образовательный проект «Креатус» разработали в Агентстве креативных индустрий при Департаменте предпринимательства и инновационного развития города Москвы совместно с научно-образовательным центром интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP. Благодаря нему не менее 300 представителей разных креативных направлений получат знания и навыки, необходимые для развития бизнеса и реализации собственных творческих проектов в креативной экономике.
«Креатус» — это одна из первых в России образовательных программ, которая даст системные знания об особенностях интеллектуального права во всех этих сферах и о том, как оно работает в креативном предпринимательстве. Занятия начнутся 23 апреля.
«Деятельность креативных индустрий непосредственно связана с авторскими правами и результатами интеллектуальной деятельности — навыки по их грамотному управлению становятся неотъемлемой частью бизнеса, отличной возможностью для его развития и повышения конкурентоспособности», ― сказала руководитель Агентства креативных индустрий Гюльнара Агамова.
Центр Digital IP неслучайно выбрали для разработки курса, ведь они ― эксперты по дополнительному профессиональному образованию и одними из первых в стране предложили специальные обучающие программы по всем креативным индустриям.
«Подбирая дисциплины, мы ориентировались на то, какими компетенциями должен обладать креативный предприниматель для осуществления успешной профессиональной деятельности, личностного и карьерного роста. Это базовые знания о самих творческих индустриях, о правах, связанных с созданием и использованием креативного продукта в различных областях, а также практические навыки ― умение работать с современными цифровыми инструментами учета и оборота интеллектуальных прав», ― поделилась директор Digital IP Екатерина Чуковская.
Интенсивная двухмесячная программа включает 29 академических часов в гибридном формате ― офлайн и онлайн. На них предприниматели узнают:
- как увеличить стоимость компаний за счет «включения» нематериальных активов и повысить их инвестиционную привлекательность;
- как защитить и эффективно использовать свои права;
- как снизить риски при работе с сотрудниками и контрагентами;
- как оптимально управлять налоговой нагрузкой;
- как привлекать заемное финансирование.
Подробнее о проекте ― на сайте.
Фото на обложке: OPOLJA /
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