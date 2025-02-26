Льготное кредитование МСП в сфере IT увеличилось на 12%

Субъекты малого и среднего предпринимательства в секторе IT получили по итогам 2024 года на 12% больше льготных кредитов, чем годом ранее, рассказали «Коммерсанту» в Корпорации МСП. Число получивших господдержку IT-компаний выросло на 48%, до 1 тыс. субъектов.

Некоторые цифры. IT-МСП получали льготную поддержку через Национальную гарантийную систему, которой управляет Корпорация МСП. Совокупный объем привлеченных средств составил 24,7 млрд рублей, из них 21,9 млрд получили компании, занимающиеся разработкой ПО и IT-консалтингом, еще 2,8 млрд — IT-бизнес в сфере обработки данных, разработчики инфраструктуры для хостинг-провайдеров и другие.

Корпорация МСП предоставляет финансовую поддержку посредством зонтичных поручительств в случае нехватки или отсутствия у предпринимателя залоговых средств: поручительство покрывает до 50% суммы кредита, говорится на сайте организации. Всего благодаря зонтичным поручительствам МСП привлекли в прошлом году 470 млрд рублей.

Проблемы кредитования IT. Рост числа выданных льготных кредитов говорит о растущем спросе небольших IT-компаний на заемные средства с господдержкой, заявили «Коммерсанту» в инвестфонде «Восход». Одновременно с этим банки уменьшают кредитные лимиты из-за ужесточения регуляторных требований к заемщикам. «Это привело к тому, что многие компании не могут получить кредиты в принципе, что особенно критично для проектов с длительным циклом внедрения, требующих постоянных вложений», — объяснили в фонде.

В конце января Корпорация МСП представила меры поддержки МСП на 2025 год. Набор инструментов сосредоточится на приоритетных отраслях экономики. Корпорация совместно с Минпромторгом также разработала новую меру поддержки — льготное кредитование компаний в сфере станкостроения и робототехники.

По данным Корпорации МСП, количество субъектов малого и среднего предпринимательства в России составляет 6,59 млн. В 2024 году было зарегистрировано свыше 1 млн новых юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

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