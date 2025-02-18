Выдачи кредитных карт упали до минимума с апреля 2022 года

В январе 2025 года банки выдали россиянам 1,15 млн кредитных карт, что стало минимальным показателем с апреля 2022 года, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ), которые есть у RB.RU. За аналогичный период прошлого года объем выдачи кредиток составил 2,12 млн штук.

По данным ОКБ, с декабря 2024-го по январь 2025 года объем выдачи кредиток сократился на 21%, общий лимит — на 41%. За последний год общий объем одобренных лимитов по кредитным картам упал на 35%, до 135 млрд рублей. При этом средний размер лимита по карте увеличился на 21% год к году — с 97 тыс. рублей до 117 тыс. рублей.

Как показало исследование, число выданных кредитных карт последовательно снижалось, начиная с мая 2024 года, когда россиянам выдали 2,44 млн карт.

В чем причина? По словам опрошенных «Коммерсантом» экспертов, на негативную динамику рынка кредитования в первую очередь повлияла жесткая политика ЦБ.

Количественно выдачи кредиток сдерживаются макропруденциальными лимитами, а одобряемые кредитные лимиты уменьшаются банками из-за требований по формированию резервов на весь, а не только утилизируемый объем лимита, пояснила газета аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Эряния Бочкина.

Директор кредитного направления финансового маркетплейса «Сравни» Магомед Гамзаев отметил, что макропруденциальные лимиты ограничили выдачу кредитных продуктов и повышение лимитов для заемщиков с долговой нагрузкой выше 80%.

В таких условиях банки стали строже отбирать будущих держателей кредиток и ориентироваться в первую очередь на их платежеспособность. Это, отмечает Бочкина, отрицательно влияет на уровень одобрений. Кроме того, чтобы сбалансировать экономику продукта, банки ухудшают другие условия по картам, например, вводят комиссии и ограничивают переводы, добавила эксперт.

Что будет дальше? Тренд на снижение выдачи кредитных карт сохранится до смягчения денежно-кредитной политики ЦБ, считают эксперты. При этом «одного снижения ключевой ставки будет недостаточно для оживления сегмента кредитных карт при сохранении специфических для него ограничений», резюмировала Бочкина.

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