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«Для снижения долговой нагрузки»: власти хотят ограничить максимальный срок потребительского кредита

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Власти придумали способ борьбы с закредитованностью россиян. Максимальный срок, на который житель России сможет взять потребительский кредит, захотели ограничить 5 годами. Соответствующий законопроект уже внесли в Госдуму.

«Для снижения долговой нагрузки»: власти хотят ограничить максимальный срок потребительского кредита

Инициаторами внесения поправок в закон «О потребительском кредите» стали сенатор Николай Журавлев и депутат Госдумы Анатолий Аксаков. Они внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который предусматривает ограничение максимального срока кредита 5 годами.

В записке к законопроекту указано, что данная мера позволит «снизить долговую нагрузку населения». Также изменения в закон хотят внести в целях ограничения «чрезмерной закредитованности» населения.

Ранее о том, что россияне набрали слишком много кредитов, говорила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Она сказала, что жители России тратят 80% своего дохода на погашение долгов по кредитам. Набиуллина также высказывалась о том, что ЦБ намерен принять меры, чтобы россияне стали брать меньше кредитов.

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Фото на обложке: Tramp57 / Shutterstock

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