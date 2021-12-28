«Для снижения долговой нагрузки»: власти хотят ограничить максимальный срок потребительского кредита

Власти придумали способ борьбы с закредитованностью россиян. Максимальный срок, на который житель России сможет взять потребительский кредит, захотели ограничить 5 годами. Соответствующий законопроект уже внесли в Госдуму.
Инициаторами внесения поправок в закон «О потребительском кредите» стали сенатор Николай Журавлев и депутат Госдумы Анатолий Аксаков. Они внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который предусматривает ограничение максимального срока кредита 5 годами.
В записке к законопроекту указано, что данная мера позволит «снизить долговую нагрузку населения». Также изменения в закон хотят внести в целях ограничения «чрезмерной закредитованности» населения.
Ранее о том, что россияне набрали слишком много кредитов, говорила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Она сказала, что жители России тратят 80% своего дохода на погашение долгов по кредитам. Набиуллина также высказывалась о том, что ЦБ намерен принять меры, чтобы россияне стали брать меньше кредитов.
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Фото на обложке: Tramp57 /
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