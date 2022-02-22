Банки попросили смягчить лимиты на выдачу потребкредитов

Банк России попросили смягчить лимиты на выдачу потребительских кредитов и установить их на уровне с микрофинансовыми организациями, как для кредитов россиянам с высокой долговой нагрузкой, так и для займов на срок более пяти лет.

В обращении Национального совета финрынка говорится, что запуск нескольких лимитов для разных участников приведет к оттоку части клиентов с высокой долговой нагрузкой из банков в МФО, сообщили «Ведомости».

Разными кредитами ЦБ пытается бороться с закредитованностью граждан, однако клиенты смогут перейти в МФО и брать в долг уже под более высокие проценты, заявил глава совета Андрей Емелин.

Эксперт также пояснил насчет ограничений на ссуды сроком свыше пяти лет. По его словам, сейчас не все укладываются в лимит 25% по таким займам. Как правило банки выдают «длинные» потребкредиты клиентам с низким риском, и ограничение таких выдач не будет эффективным в борьбе с закредитованностью граждан. Андрей Емелин также опасается, что из-за отсутствия таких же лимитов для МФО переток в этот сектор ускорится.

С июля Банк России станет ограничивать долю отдельных видов кредитов среди всех выдач банков и МФО. Лимит на потребзаймы россиянам с высокой долговой нагрузкой установят на уровне 25% для кредитных организаций, и на уровне 35% — для микрофинансовых организаций

Банкам также намерены ограничить выдачу ссуду на срок более пяти лет на уровне 25%, а для МФО такого лимита не предусмотрено.

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