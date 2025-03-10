Власти запустили льготные кредиты для МСП-производителей станков и роботов

Минпромторг и Корпорация МСП запустили льготную кредитную программу для малого и среднего бизнеса в секторе станкостроения и робототехники. Предприниматели могут получить кредит на сумму до 200 млн рублей по ставке от 5% годовых, говорится в пресс-релизе на сайте корпорации.

Кто может получить кредит? Кредиты доступны предприятиям, которые занимаются производством металлообрабатывающего оборудования, промышленных инструментов и комплектующих, промышленных роботов и робототехнических устройств, а также другой продукции в сфере станкостроения.

Условия программы. Размер кредита по льготной программе — от 30 млн рублей до 200 млн рублей. Сумму можно потратить на инвестиционные проекты или на оборотные цели. Максимальный срок финансирования — пять лет. Для инвестпроектов предусмотрены «зонтичные» поручительства Корпорации МСП, которые позволяют покрыть до 50% суммы займа.

Фиксированная ставка в 5% будет действовать в течение первого года. Далее она будет привязана к ключевой ставке и будет рассчитываться по следующей формуле: ½ от ставки Банка России +1% во второй год и +3% в третий, объяснил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Где подать заявку? Для получения кредита нужно подать заявку через платформу «МСП.рф», а затем заключить договор с «МСП Банком».

Льготные кредиты по программе будут выдавать в рамках нацпроекта «Средства производства и автоматизации». Согласно его целям, к 2030 году Россия должна войти в число 25 ведущих стран по роботизации. Планируется, что на 10 тыс. работников, занятых в промышленности, к 2030 году будет приходиться 145 роботов.

Фото на обложке: Simon Kadula / Unsplash