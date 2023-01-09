Процент одобрения кредитов банками по итогам года упал до 26%

Банки стали значительно реже одобрять россиянам кредиты, показала статистика. Если в 2021 году процент одобрения заявок составлял 33%, то есть удовлетворенной осталась каждая третья, то по итогам 2022 года кредит смог получить лишь каждый четвертый желающий.
Процент одобренных заявок на выдачу кредита по итогам 2022 года упал до 26%, рассказали в Национальном бюро кредитных историй. Другими словами, одобренной была лишь каждая четвертая заявка на кредит.
В 2021 году процент одобрения составлял 33%, то есть за год показатель упал на 7%. В позапрошлом году каждая третья заявка на кредит была удовлетворена.
В марте 2022 года процент одобрения заявок резко упал до 20%, затем вырос, держался на стабильном уровне до сентября и снова начал снижаться. В период с сентября по ноябрь уровень одобрения составлял примерно 18%. Аналитики объяснили падение уровня одобрения кредитных заявок нежеланием банков идти на риски.
Согласно новым правилам, установленным Банком России, с начала 2023 года банки могут выдавать клиентам с долговой нагрузкой более 80% не более 25% от объема предоставленных потребительских кредитов. Меры регулятора направлены на снижение закредитованности населения.
Фото на обложке: FedotovAnatoly /
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