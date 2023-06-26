Названы самые частые причины отказов банков в кредитовании малого бизнеса

Корпорация МСП составила список самых частых причин, по которым банки отказываются кредитовать малый бизнес. Вопрос про такие отказы возглавляет список самых популярных обращений от предпринимателей, сообщил гендиректор КМСП Александр Исаевич в своем Telegram-канале.

Почему банки отказывают в выдаче кредитов малому бизнесу:

Срок ведения бизнеса . Чаще всего на кредиты могут рассчитывать компании, которые работают на рынке более шести месяцев. Существуют предложения и для бизнеса «на старте», но такому предпринимателю, скорее всего, не одобрят большую сумму, а если и одобрят, то под высокий процент.

. Чаще всего на кредиты могут рассчитывать компании, которые работают на рынке более шести месяцев. Существуют предложения и для бизнеса «на старте», но такому предпринимателю, скорее всего, не одобрят большую сумму, а если и одобрят, то под высокий процент. Финансовое состояние бизнеса. У компании не должно быть долгов по налогам. Также если в кредитной истории предпринимателя или компании есть сведения о просрочках, то в финансировании откажут. В Корпорации МСП также предостерегают о предоставлении банку заведомо недостоверных документов.

Что еще необходимо учесть перед тем, как обратиться за кредитом в банк:

Мелкий шрифт. Необходимо внимательно читать договор и обращать внимание на детали: на сумму, срок, обеспечение и то, что могут добавлять в договор.

Так, нужно посмотреть полную стоимость кредита. Часто банки предлагают дополнительные услуги, например страхование или залоговое обеспечение. Если предприниматель на них соглашается, то банк обычно снижает процентную ставку. Однако стоит оценить, что выгоднее — оплата допуслуг или обслуживание кредита по стандартной ставке.

Необходимо учитывать и срок выплаты кредита. В КМСП советуют проанализировать свое финансовое положение и определиться, какие выплаты будут удобнее: длинные или короткие.

Долговая нагрузка. Это сумма всех ежемесячных платежей, которые компания платит банкам. Если неверно рассчитать кредитную нагрузку, то банк запросит заложенное имущество, или же придется брать новый кредит для погашения существующего.

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