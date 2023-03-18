Швейцарские власти подталкивают Credit Suisse к слиянию с UBS

Крупнейший финансовый холдинг UBS допускает частичную или полную покупку банка Credit Suisse. Национальный банк страны и финансовый регулятор Finma подталкивают стороны к совершению сделки.
По информации Bloomberg, швейцарские чиновники считают, что объединение двух банков позволило бы урегулировать ситуацию с Credit Suisse.
Один из собеседников Financial Times назвал идею объединения «планом А» в ситуации с падением доверия к Credit Suisse. Другой источник FT отметил, что стороны обсуждают различные варианты, а UBS анализирует потенциальные риски для бизнеса от этой сделки.
Bloomberg сообщает, что об объединении банков может быть объявлено уже в это воскресенье. «Однако ситуация остается нестабильной и может измениться», — уточняет агентство.
На этой неделе акции Credit Suisse рухнули на 23,7%, обновив исторический минимум. Как передает Reuters, крупнейший инвестор банка заявил, что не может предоставить дополнительную финансовую помощь.
Проблемы кредитной организации обострились на фоне банкротства Silicon Valley Bank. Партнеры опасаются по поводу устойчивости глобальной банковской системы после краха 16-го крупнейшего банка США.
Фото: Cryptographer / Shutterstock
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