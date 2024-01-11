Объем выданных потребительских кредитов в России рухнул в декабре 2023 года до пятилетнего минимума

Объем выданных потребительских кредитов в декабре 2023 года рухнул до пятилетнего минимума. Совокупно банки оформили физическим лицам 2,36 млн кредитов на общую сумму 239,9 млрд рублей. По сравнению с декабрем 2022 года выдача кредитов упала на 22%.

Выдача потребительских кредитов в декабре 2023 года оказалась самой слабой за последние пять лет. Банки оформили для 2,36 млн физических лиц кредиты на общую сумму 239,9 млрд рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные аналитиков Frank RG.

Объем выданных в декабре 2023 года кредитов оказался минимальным за последние пять лет. По отношению к декабрю 2022 года выдача кредитов сократилась на 22%, к ноябрю 2023 года – на 9%.

Падение объемов необеспеченного кредитования снижается четыре месяца подряд. Оно началось на фоне повышения ключевой ставки ЦБ в сентябре, а также ужесточения кредитного регулирования со стороны регулятора.

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