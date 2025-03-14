Правительство поддержало законопроект о кредитных каникулах для самозанятых

О чем речь? Владимир Путин в феврале 2024 года предложил предоставить некрупному бизнесу право брать кредитные каникулы на полгода раз в пять лет. 30 июля в Госдуму внесли соответствующий законопроект, он еще не прошел первое чтение.

Согласно пояснительной записке, максимальный размер займа, по которому можно будет получить льготный период, для микропредприятий составит 60 млн рублей, для малых предприятий — 400 млн рублей, для средних — 1 млрд рублей, а для самозанятых — 10 млн рублей.

Зачем это бизнесу? Предполагается, что льготный период будет предоставляться без предъявления к заемщику особых требований, таких как снижение объемов выручки или осуществление деятельности в определенных отраслях. Принятие меры позволит предотвратить дефолты заемщиков и уменьшить риски финансовой нестабильности кредиторов, отметили авторы инициативы. Координатор «Деловой России» в ЦФО Дмитрий Аббакумов отмечал, что введение кредитных каникул крайне важно для бизнеса на фоне рекордно высокой ключевой ставки.

Что говорят эксперты? Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев в разговоре с «Российской газетой» отметил, что условия предоставления кредитных каникул МСП и самозанятым требуют ряда дополнений. По его мнению, заемщик на момент подачи заявки не должен иметь более 25% в уставном капитале юрлиц, которые не относятся к МСП. «Также следует уточнить порядок начисления процентов по кредитным договорам в течение льготного периода», — добавил Груздев.

В декабре в ЦБ сообщили, что кредитные каникулы для МСП и самозанятых могут появиться не раньше середины 2025 года. «Процесс введения такого механизма занимает длительное время. Его нужно тщательно проработать, учесть интересы должника и кредитора», — пояснила тогда ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

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