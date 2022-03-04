Спрос на кредиты в России резко вырос после начала военной операции на Украине

Спрос на потребительские кредиты в России резко вырос после начала военной операции на Украине. На спрос не повлиял даже рост ставок по кредитам, которые после повышение ключевой ставки ЦБ поднялись до 20-30%.
О повышенном спросе россиян на потребительские займы в формате POS-кредитования пишет «Коммерсант» со ссылкой на аналитические данные нескольких банков.
POS-кредитование – это покупка конкретных товаров в кредит прямо в магазине.
Увеличение числа заявок на выдачу кредитов на 15-25% заметили в ОТП-банке. С повышенным спросом столкнулись также в «Ренессанс Кредит». В последнем отметили, что россияне скупают импортную технику, даже ту, в которой не нуждаются, из-за опасений по резкому росту инфляции.
Ставка по потребительским кредитам во многих банках выросла до 20-30% вслед за повышением ключевой ставки ЦБ до 20%, о которой регулятор объявил 28 февраля.
Фото на обложке: ECLIPSE PRODUCTION /
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