Спрос на потребительские кредиты в России резко вырос после начала военной операции на Украине. На спрос не повлиял даже рост ставок по кредитам, которые после повышение ключевой ставки ЦБ поднялись до 20-30%.

Спрос на кредиты в России резко вырос после начала военной операции на Украине