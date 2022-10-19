Банки стали реже одобрять кредиты и ипотеки после начала мобилизации

После начала мобилизации банки стали чаще отказывать клиентам в выдаче ипотеки и всех видов кредитов. Только по ипотеке процент одобрения снизился с 73% до 59%. Эксперты называют причиной переоценку банками ожидаемых рисков.
Аналитику по одобрению кредитов РБК предоставили в бюро кредитных историй «Скоринг Бюро».
В период с 19 сентября по 10 октября уровень одобрения ипотек снизился с 72,8% до 59,1%. Одобрение заявок на кредит наличными упало с 35% до 31%, кредитных карт – с 27% до 20%, кредитов на покупку автомобиля – с 29% до 24%, POS-кредитов – с 22% до 19%.
По статистике бюро, уровень одобрения заявок на ипотеку и различные виды кредитов в первый месяц после начала мобилизации в России оказался минимальным с марта 2022 года. Глава «Скоринг Бюро» Олег Лагуткин назвал причиной для такой ситуации переоценку кредиторами ожидаемых рисков.
Фото на обложке: Hamik /
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