После начала мобилизации банки стали чаще отказывать клиентам в выдаче ипотеки и всех видов кредитов. Только по ипотеке процент одобрения снизился с 73% до 59%. Эксперты называют причиной переоценку банками ожидаемых рисков.

Банки стали реже одобрять кредиты и ипотеки после начала мобилизации