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Госдума в первом чтении одобрила самозапрет на выдачу потребительских кредитов

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Самозапрет на выдачу потребительских кредитов одобрили в первом чтении. В Госдуме считают, что такая мера позволит защитить население от действий мошенников. Исключение из правил составят кредиты под залог автомобиля или обеспеченные ипотекой.

Госдума в первом чтении одобрила самозапрет на выдачу потребительских кредитов

Госдума РФ в первом чтении одобрила законопроект о самозапрете граждан на выдачу потребительских кредитов. Сведения об этом опубликованы в системе обеспечения законодательной деятельности.

Согласно законопроекту, граждане РФ смогут установить самозапрет на выдачу потребкредитов по договорам с банками и микрофинансовыми организациями. Исключение из правил составят кредиты под залог автомобиля или обеспеченные ипотекой.

Граждане смогут установить запрет в личном кабинете на «Госуслугах» или в МФЦ при предъявлении СНИЛС. 

В случае принятия закон вступит в силу 1 июля 2024 года.

Фото на обложке: fizkes / Shutterstock

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