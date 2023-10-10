Госдума в первом чтении одобрила самозапрет на выдачу потребительских кредитов

Самозапрет на выдачу потребительских кредитов одобрили в первом чтении. В Госдуме считают, что такая мера позволит защитить население от действий мошенников. Исключение из правил составят кредиты под залог автомобиля или обеспеченные ипотекой.

Госдума РФ в первом чтении одобрила законопроект о самозапрете граждан на выдачу потребительских кредитов. Сведения об этом опубликованы в системе обеспечения законодательной деятельности.

Согласно законопроекту, граждане РФ смогут установить самозапрет на выдачу потребкредитов по договорам с банками и микрофинансовыми организациями. Исключение из правил составят кредиты под залог автомобиля или обеспеченные ипотекой.

Граждане смогут установить запрет в личном кабинете на «Госуслугах» или в МФЦ при предъявлении СНИЛС.

В случае принятия закон вступит в силу 1 июля 2024 года.

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