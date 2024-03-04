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Корабль Crew Dragon с российским космонавтом стартовал к МКС

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

SpaceX запустила корабль Crew Dragon к Международной космической станции (МКС). Он доставит на станцию экипаж миссии Crew-8, в составе которой — российский космонавт Александр Гребёнкин.

Корабль Crew Dragon с российским космонавтом стартовал к МКС

Ракету-носитель запустили с площадки космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде. Трансляция велась на сайте NASA. Стыковка Crew Dragon с орбитальной станцией ожидается 5 марта. 

Александр Гребёнкин стал четвертым россиянином, который отправился на Международную космическую стацию на Crew Dragon. Его отправка была осуществлена в рамках программы перекрестных полетов между Россией и США.

В октябре 2022 года на МКС прибыла россиянка Анна Кикина, в марте и августе прошлого года на станцию доставили космонавтов Андрея Федяева и Константина Борисова.

Россия и США заключили соглашение о перекрестных полетах на два года в июле 2022 года. В конце 2023 года его продлили до 2025 года для проведения еще двух перекрестных полетов.

Фото на обложке: NASA / screenshot

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