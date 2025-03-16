Crew Dragon состыковался с МКС для спасения застрявших на борту станции космонавтов

Экипаж капсулы корабля Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX пристыковался к Международной космической станции, чтобы спасти двух астронавтов, застрявших в космосе на девять месяцев. Астронавт НАСА Ник Хейг с МКС поприветствовал прибывающий экипаж в маске инопланетянина.

Задачей Crew Dragon было доставить на МКС четырех новых астронавтов и вернуть на Землю Суниту Уильямс и Бутча Уилмора, напоминает Daily Mail. Уилмор распахнул люк космической станции, а затем позвонил в корабельный колокол, когда прибывшие один за другим вплыли внутрь и были встречены объятиями и рукопожатиями.

«Это был замечательный день. Приятно было видеть прибытие наших друзей», — сказала Уильямс в Центре управления полётами после их прибытия.

Дальнейшие планы:

Следующие несколько дней Уильямс и Уилмор будут помогать своим новым коллегам адаптироваться на космической станции.

Затем эти два астронавта вместе с Хейгом и космонавтом Александром Горбуновым могут начать возвращение на Землю на борту капсулы Dragon. Старт запланирован на среду.

Предыстория:

Пара находится на орбите с 5 июня. Владелец SpaceX Илон Маск и другие утверждают, что их оставили на МКС по политическим причинам, хотя астронавты это опровергают.

Предполагалось, что Уильямс и Уилмор пробудут на орбите всего восемь дней. Но капсула Boeing Starliner, доставившая их на МКС, столкнулась с таким количеством проблем, что NASA настояло на том, чтобы она вернулась пустой, оставив своих пилотов-испытателей ждать посадки на SpaceX.

Новый экипаж, прибывший на космическую станцию на корабле SpaceX, проведёт на ней следующие шесть месяцев, что считается обычным сроком пребывания.

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