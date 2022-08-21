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Количество туристов в Крыму в 2022 году сократилось вдвое

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Из-за закрытия аэропорта Симферополя этим летом 95% туристов были вынуждены отправиться в Крым на машине, еще 5% добирались до полуострова на поезде. При этом общий объем туристического потока в республику сократился вдвое.

Количество туристов в Крыму в 2022 году сократилось вдвое

Об этом РИА рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин. По его словам, в прошлом году в Крым приехали на машинах не более 62% туристов, остальные предпочитали добираться до республики на самолете.

«Самым летающим» курортом Ромашкин назвал Сочи, который принял больше половины от общего количества путешественников по России.

Вице-президент АТОР рассказал, что на сокращение турпотока в Крым не повлияли «последние события в Новофедеровке и под Джанкоем», поскольку к настоящему моменту 90% желающих отправиться на полуостров либо уже отдохнули, либо сейчас находятся на отдыхе.

Снижение турпотока также коснулось курортов Краснодарского края. В частности, Анапа, где аэропорт также закрыт с 24 февраля, приняла на 10–12% туристов меньше.

Фото: Unsplash

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