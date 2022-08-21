Количество туристов в Крыму в 2022 году сократилось вдвое

Из-за закрытия аэропорта Симферополя этим летом 95% туристов были вынуждены отправиться в Крым на машине, еще 5% добирались до полуострова на поезде. При этом общий объем туристического потока в республику сократился вдвое.
Об этом РИА рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин. По его словам, в прошлом году в Крым приехали на машинах не более 62% туристов, остальные предпочитали добираться до республики на самолете.
«Самым летающим» курортом Ромашкин назвал Сочи, который принял больше половины от общего количества путешественников по России.
Вице-президент АТОР рассказал, что на сокращение турпотока в Крым не повлияли «последние события в Новофедеровке и под Джанкоем», поскольку к настоящему моменту 90% желающих отправиться на полуостров либо уже отдохнули, либо сейчас находятся на отдыхе.
Снижение турпотока также коснулось курортов Краснодарского края. В частности, Анапа, где аэропорт также закрыт с 24 февраля, приняла на 10–12% туристов меньше.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Средний чек на осенние перелеты снизился в РФ в среднем на 20%
- 2 Wizz Air прекратила продажу билетов между РФ и ОАЭ из-за угроз бойкота – Reuters
- 3 Как я создал бизнес в вертолетной отрасли
- 4 «Многие заказчики просто не дают права на ошибку». Кейсы бизнес-авиации
- 5 Минтранс назвал две самые дешевые авиакомпании России
ВОЗМОЖНОСТИ
22 августа 2022
22 августа 2022
22 августа 2022