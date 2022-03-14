В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за отказ работать с компаниями под санкциями

Член «Единой России» предложил ввести в России уголовную ответственность за «следование иностранным санкциям». Наказание будет грозить за отказ работать с российскими компаниями, попавшими в санкционные списки.
С предложением ввести уголовную ответственность за следование иностранным санкциям выступил зампредседателя Совета Федерации РФ, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале Турчака.
«Предлагаем установить жесткую, в том числе уголовную, ответственность таких субъектов, их руководителей за следование и исполнение санкций запада. За фактически прямое пособничество ухудшению экономической ситуации», – написал Андрей Турчак. Сенатор добавил, что законодательные поправки об этом «Единая Россия» подготовит в ближайшее время.
Турчак отметил, что на фоне «западной санкционной истерии» российские компании, в том числе с госучастием, отказываются работать с банками и предприятиями, попавшими под санкции из-за опасений самим попасть под эти санкции. Этой ситуацией пользуются «недобросовестные конкуренты», которые призывают не сотрудничать с подсанкционными компаниями, добавил Турчак.
Ранее в России ввели уголовную ответственность за призыв к введению санкций против России.
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