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Французская Criteo приобретет AdTech-компанию Iponweb с российскими корнями за $380 млн

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Французская компания онлайн-рекламы Criteo объявила о приобретении AdTech-проекта Iponweb, который в 2000 году основал россиянин Борис Музыкантский. Компанию оценили в $380 млн.

Французская Criteo приобретет AdTech-компанию Iponweb с российскими корнями за $380 млн

Новостями о сделке между Criteo и Iponweb поделился Bloomberg. Также данные о сделке представлены в Crunchbase.

Criteo покупает Iponweb за $380 млн – это станет крупнейшим приобретением в истории компании. $305 млн будут выплачены наличными, $75 млн в виде акций. 

Criteo отслеживает поведение пользователей при использовании браузеров или приложений, чтобы определить, какая реклама им нравится. Покупка Iponweb позволит Criteo расширить возможности таргетинга на аудиторию.

Iponweb поставляет технологии и инфраструктуру реального времени, создает торговые платформы. Клиентами Iponweb являются Yahoo, платформа потокового видео Roku Inc., торговая площадка TrustX и другие.

Iponweb основана в 2000 году в Лондоне Борисом Музыкантским. Офисы компании расположены также в Москве, Берлине, представительства есть в Нью-Йорке, на Кипре. Клиентами Iponweb являются Yahoo, платформа потокового видео Roku Inc., торговая площадка TrustX и другие.

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