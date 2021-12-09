Французская Criteo приобретет AdTech-компанию Iponweb с российскими корнями за $380 млн

Французская компания онлайн-рекламы Criteo объявила о приобретении AdTech-проекта Iponweb, который в 2000 году основал россиянин Борис Музыкантский. Компанию оценили в $380 млн.
Новостями о сделке между Criteo и Iponweb поделился Bloomberg. Также данные о сделке представлены в Crunchbase.
Criteo покупает Iponweb за $380 млн – это станет крупнейшим приобретением в истории компании. $305 млн будут выплачены наличными, $75 млн в виде акций.
Criteo отслеживает поведение пользователей при использовании браузеров или приложений, чтобы определить, какая реклама им нравится. Покупка Iponweb позволит Criteo расширить возможности таргетинга на аудиторию.
Iponweb поставляет технологии и инфраструктуру реального времени, создает торговые платформы. Клиентами Iponweb являются Yahoo, платформа потокового видео Roku Inc., торговая площадка TrustX и другие.
Iponweb основана в 2000 году в Лондоне Борисом Музыкантским. Офисы компании расположены также в Москве, Берлине, представительства есть в Нью-Йорке, на Кипре. Клиентами Iponweb являются Yahoo, платформа потокового видео Roku Inc., торговая площадка TrustX и другие.
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