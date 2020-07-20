Эксперты назвали самые популярные CRM-системы в России

Совместное исследование «Института проблем предпринимательства» (ИПП) и J’son & Partners Consulting показало, что за год уровень проникновения CRM в России вырос с 14% до 17%. Лидером российского рынка CRM по количеству внедрений в 2019 году стал сервис «Битрикс24». Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе J’son & Partners Consulting.

Исследование проводилось методом телефонного опроса 1618 компаний. На вопросы отвечали сотрудники, ответственные за продажи и работу с клиентами.

Выяснилось, что 55% российских компаний пока не слышали о CRM-системах. Тем не менее, в 2019 году уровень информированности бизнеса о данном инструменте вырос, по сравнению с предыдущим годом.

Уровень внедрения программ для управления клиентской базой также растет. Наиболее распространенными CRM-системами среди российских пользователей являются «Битрикс24», AmoCRM, Bpm’online sales, Microsoft Dynamics, SAP, «1С: Первый Бит», «Простой.ру», «Системы Клик», Zoho.

Среди всех внедренных в России CRM-систем доля «Битрикс24» в 2019 года наивысшая — 43,5%. Программу собственной разработки используют около 7% компаний. 18,8% опрошенных используют подобное ПО, но не смогли вспомнить его название.

Первое место в рейтингах известности и узнаваемости CRM-систем принадлежит «Битрикс24». В 2019 году самостоятельно эту программу вспомнили и назвали 24% российских компаний. Показатель по сравнению с 2018 годом вырос более, чем в 2 раза. С подсказкой этот бренд узнали 31,5% опрошенных. За год узнаваемость наиболее сильно выросла у AmoCRM, SAP и Bpm’online sales.

«По внедрению CRM-систем Россия пока не достигла уровня развитых стран: если у нас уровень проникновения CRM вырос до 17%, то в Европе уже около 35-40% компаний используют такие сервисы, в США — больше 90%», — отмечает глава отдела маркетинговых исследований J’son & Partners Consulting Наталья Пчеловодова.

Она добавила, что в России сохраняется потенциал существенного роста рынка CRM-систем. Развитие можно будет увидеть в ближайшие пять лет.

«По нашим оценкам, CRM-системы в условиях пост-пандемии радикально повышают управляемость и гибкость операционных процессов компании. Особенно в части, связанной с клиентским сервисом, персонализированным подходом и продажами», — комментирует руководитель департамента маркетинга ИПП Максим Безлепкин.

J’son & Partners Consulting — инвестиционно-стратегический консультант, аналитическая компания по высокотехнологичным рынкам в сферах высоких технологий, ИКТ, IT и цифровизации. По собственным данным, сеть партнеров компании распространяется на США, Великобританию, Европу, ОАЭ и Японию.

ИПП с 1992 года оказывает услуги в сфере консультирования бизнеса в области маркетинга, стратегического и управленческого консалтинга, права, аудита и оценки.

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