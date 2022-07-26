Данные о заказах покупателей Ozon утекли в сеть

На анонимном форуме опубликовали 12 скриншотов из CRM-системы маркетплейса Ozon. Снимки содержат фрагменты переписки одного и того же сотрудника службы поддержки с клиентами.

Скриншоты делались практически на протяжении месяца — с 1 июля по 25 июля, обратил внимание Telegram-канал «Утечки информации»

В пресс-службе маркетплейса RB сообщили, что из-за недобросовестных действий сотрудника данные нескольких пользователей появились в открытом доступе в сети. Скриншоты не содержат платежно информации, а сами изображения — неиндексируемые, что значительно ограничивает возможность распространить их.

Компания заблокировала сотруднику доступ в корпоративные системы. Его уволят. Сейчас принимается решение о передаче информации в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела, отметили в пресс-службе.

Кроме того, там также подчеркнули, что сотрудники поддержки не имеют доступа к платежной информации клиентов. У них ограниченный набор данных, который нужен для помощи клиенту с доставкой.

Маркетплейс из соображений безопасности у сотрудников поддержки ограничена возможность поиска по данным пользователя во внутренней системе.

Фото на обложке: Sergei Elagin / Shutterstock