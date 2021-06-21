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«КРОК» проведет онлайн-митап по ИТ-решениям для ритейла

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

29 июня пройдет онлайн-митап «Цифровые помощники ритейла: как не упустить продажи и повысить оборот торговой точки». Спикеры расскажут о технологических продуктах, которые помогают управлять магазинами. Для участия нужно зарегистрироваться.

«КРОК» проведет онлайн-митап по ИТ-решениям для ритейла

Перед участниками выступят представители технологических стартапов в сфере ритейла, которые расскажут о своих проектах:

  • Роман Ковальчук, ABM Shelf, объяснит, как система для создания планограмм помогает мерчендайзерам и увеличивает оборот.
  • Андрей Лисица, GoodsForecast, обсудит возможности системы предупреждения упущенных продаж.
  • Сергей Захаров, Сera, поговорит о том, как технологии искусственного интеллекта и компьютерного зрения повышают эффективность торговых точек.

Также заказчики ИТ-решений Cera и ABM Shelf из компании «Лента» и сети АЗС «Нефтьмагистраль» представят результаты работы с продуктами стартапов.

Узнать подробности и зарегистрироваться для участия можно на сайте.

Фото на обложке: Unsplash

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