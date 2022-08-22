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Магазины обуви Crocs возобновят работу с новым оператором

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Магазины американского обувного бренда Crocs в России возобновят работу под управлением нового оператора — ООО «Клэр». Это должно позволить продолжить поставки в Россию. Несколько точек уже открылись после приостановки в марте.

Магазины обуви Crocs возобновят работу с новым оператором

В контактных данных к вакансиям в профиле российского подразделения «Крокс Си-Ай-Эс» появилась почта на домене claire.shoes, сообщил «Коммерсантъ».

«Клэр» будет работать с партнерами, управляющими точками по франшизе, рассказал изданию источник. Передача бизнеса топ-менеджменту — второй популярный способ ухода из России для зарубежных компаний, говорится в исследовании Oks Labs. На конец июля из свыше 50 закрытых сделок менеджмент выступал покупателем примерно в 30% случаев.

ООО «Клэр» появилось в Москве в мае 2022 года. Основной владелец компании с долей 85% — Эрик Пети. Он в 2008–2014 годах был гендиректором «Крокс Си-Ай-Эс». Еще 15% «Клэр» принадлежит совладельцу RT-Group Евгению Трегубенко.

Собеседник издания сообщил, что работу онлайн-магазна Crocs в России возобновлять не планируется. Товары будут поставлять через другие маркетплейсы. В одной из офлайн-точек ожидают новую партию 23 августа.

Фото на обложке: Unsplash

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