Crocus Group вложит 1 млрд рублей в общепит и откроет свой первый ресторан в Петербурге

Российский холдинг Crocus Group Араса и Эмина Агаларовых инвестирует 1 млрд рублей в открытие новых ресторанов в Санкт-Петербурге, московском регионе и Азербайджане, узнал «Коммерсантъ».

За два года компания рассчитывает запустить 11 новых заведений, среди них ресторан русской кухни Sixty Four в Санкт-Петербурге на сто посадочных мест. До этого ресторанное направление Crocus Group не было представлено в северной столице.

Сейчас в управлении Crocus Group находятся 52 ресторана, среди них Shore House, «У дяди Макса», Rose Bar, «Рюмка водки Лепс», Lesnoy. По собственным сведениям, оборот этого сегмента бизнеса Агаларовых по итогам 2020 года показал снижение в три раза. Тем не менее, в компании ожидают восстановления рынка общепита после пандемии и прогнозируют рост оборота на 70% в течение двух лет.

Ресторанный бизнес в данный момент не самая хорошая отрасль для вложений, приводит издание мнение основателя Hurma Management Group Дмитрия Левицкого. В то же время эксперт уверен, что «для тех инвесторов, кто играет вдолгую — на пять-десять лет, сейчас подходящее время, чтобы занимать привлекательные помещения на хороших условиях».

По предварительным оценкам информационно-аналитического агентства Infoline, падение отечественного общепита за 2020 год могло составить 35% до 1,6 трлн рублей год к году.

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