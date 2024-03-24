«Крокус Интернешнл» намерена восстановить сгоревший концертный зал

Компания «Крокус Интернешнл», владеющая концертным залом «Крокус Сити Холл», рассказала о планах восстановить площадку после трагедии. Ранее президент Crocus Group Араз Агаларов рассказал, что в результате теракта зал сгорел полностью.

«Мы никогда не забудем тех, кто пал жертвой террористов. То, что разрушено их грязными руками, будет восстановлено», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Крокус Интернешнл» также поблагодарила сотрудников концертного зала за профессиональную и героическую работу, благодаря которой «удалось спасти большинство гостей и сотрудников».

Ранее глава Crocus Group Араз Агаларов в беседе с РБК сообщил, что концертный зал полностью сгорел:

«Если вы зайдете в этот зал, вы даже не поверите, что из него кто-то мог выйти живым».

Предприниматель оценил работу противопожарной системы здания. Агаларов подчеркнул, что ее состояние позволило на протяжении нескольких часов удерживать зал от обрушения крыши, «чтобы у людей была возможность выйти».

«Сработало абсолютно все, — добавил бизнесмен. — Спринклерная система, роботы рукава и система оповещения … Все системы сработали очень хорошо, в штатном режиме».

24 марта в России начался общенациональный траур по жертвам теракта в «Крокус Сити Холл» 22 марта. По данным Минздрава Московской области, число пострадавших по состоянию на 10:00 мск 24.03.2024 достигло 154 человек.