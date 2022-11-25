В даркнете стала набирать популярность услуга по проведению трансграничных платежей

В даркнете выросло число предложений по созданию платежного шлюза для расчетов иностранных потребителей с российскими контрагентами за предоставленные ими товары и услуги. В объявлениях предлагается создание цепочки по приему платежей из стран СНГ, Европы и Азии. Комиссионные составляют 20-50% от суммы перевода.

Чтобы получить услугу, клиенту нужно обратиться к посреднику в Telegram-канал или на электронную почту и обсудить условия. Затем посредник примет от зарубежного покупателя деньги на свою банковскую карту или SIM-карту. Перевод проводится в криптовалюте, но может быть выплачен и фиат. За сутки предлагается в основном вывод раз в сутки от 100 тыс. рублей, узнал «Коммерсантъ».

Такие сервисы составляют конкуренцию официальным компаниям, которые предоставляют услуги по приему карт Visa и Mastercard, выпущенных иностранными банками, для оплаты товаров и услуг в России. Prodamus и Life Pay берут комиссию в размере 8,5-10%.

Услугой оплаты через даркнет клиенты могут воспользоваться из-за страха, что валютный контроль зарубежного банка-корреспондента откажет в проведении платежа, отметила адвокат Балтийской коллегии адвокатов имени Анатолия Собчака Елена Менде. Ей, например, известны случаи, когда банк-корреспондент отказал в осуществлении долларового перевода из-за крымской прописки получателя средств.

По словам юриста, в зависимости от фактических обстоятельств в результате таких операций владелец эквайринга, а иногда и продавец услуг могут быть привлечены к ответственности за незаконную банковскую деятельность и легализацию преступных доходов.

Иностранные покупатели, по ее данным, могут также прибегать к таким платежным схемам, когда необходимо приобрести услуги у российского продавца при отсутствии возможности прямой оплаты из-за международных санкций или просто риска отказа проведения средств банком. Еще одним важным фактором, добавляет юрист, может быть желание снизить риск попадания под вторичные санкции.

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