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На конференции CrossConf обсудят тренды в IT

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

С 8 по 9 апреля 2022 года в Иннополисе пройдет конференция для разработчиков, техногиков и управленцев CrossConf. Мероприятие соберет лидеров IT-сообщества, представителей российских и международных компаний, журналистов и IT-блогеров.

На конференции CrossConf обсудят тренды в IT

Программа конференции будет разделена на восемь тематических потоков: 

  • Frontend & Backend. Трендовые подходы к веб-разработке для всех: от корпораций до стартапов;
  • Mobile development. Опыт ведущих компаний по созданию и поддержке приложений;
  • AI. Доклады о Computer Vision, трендовых архитектурах нейронных сетей;
  • Design & Product. Интересы пользователя и бизнеса в одном продукте, построение и проверка гипотез;
  • Management. Работающие практики по управлению IT-проектами;
  • HR. Секреты лидеров рынка по привлечению и удержанию лучших специалистов;
  • Digital marketing & Content. О коммуникациях и продвижении в технологичных сегментах;
  • Career & Education. Векторы развития и выбор направлений для дальнейшего роста.

Среди спикеров — руководители IT-подразделений, ведущие разработчики из Google, VK, «Яндекса», «Сбера», ВТБ и других компаний.

Также на CrossConf лидирующие технологичные компании представят тематические стенды и корнеры, где пройдут интерактивы и розыгрыши для участников, а организаторы подготовят для участников развлекательную программу.

Подробная информация о программе и билеты — на сайте

Фото на обложке: Soho A Studio / Shutterstock

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