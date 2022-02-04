На конференции CrossConf обсудят тренды в IT

С 8 по 9 апреля 2022 года в Иннополисе пройдет конференция для разработчиков, техногиков и управленцев CrossConf. Мероприятие соберет лидеров IT-сообщества, представителей российских и международных компаний, журналистов и IT-блогеров.

Программа конференции будет разделена на восемь тематических потоков:

Frontend & Backend. Трендовые подходы к веб-разработке для всех: от корпораций до стартапов;

Mobile development. Опыт ведущих компаний по созданию и поддержке приложений;

AI. Доклады о Computer Vision, трендовых архитектурах нейронных сетей;

Design & Product. Интересы пользователя и бизнеса в одном продукте, построение и проверка гипотез;

Management. Работающие практики по управлению IT-проектами;

HR. Секреты лидеров рынка по привлечению и удержанию лучших специалистов;

Digital marketing & Content. О коммуникациях и продвижении в технологичных сегментах;

Career & Education. Векторы развития и выбор направлений для дальнейшего роста.

Среди спикеров — руководители IT-подразделений, ведущие разработчики из Google, VK, «Яндекса», «Сбера», ВТБ и других компаний.

Также на CrossConf лидирующие технологичные компании представят тематические стенды и корнеры, где пройдут интерактивы и розыгрыши для участников, а организаторы подготовят для участников развлекательную программу.

Подробная информация о программе и билеты — на сайте.