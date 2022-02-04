На конференции CrossConf обсудят тренды в IT

С 8 по 9 апреля 2022 года в Иннополисе пройдет конференция для разработчиков, техногиков и управленцев CrossConf. Мероприятие соберет лидеров IT-сообщества, представителей российских и международных компаний, журналистов и IT-блогеров.
Программа конференции будет разделена на восемь тематических потоков:
- Frontend & Backend. Трендовые подходы к веб-разработке для всех: от корпораций до стартапов;
- Mobile development. Опыт ведущих компаний по созданию и поддержке приложений;
- AI. Доклады о Computer Vision, трендовых архитектурах нейронных сетей;
- Design & Product. Интересы пользователя и бизнеса в одном продукте, построение и проверка гипотез;
- Management. Работающие практики по управлению IT-проектами;
- HR. Секреты лидеров рынка по привлечению и удержанию лучших специалистов;
- Digital marketing & Content. О коммуникациях и продвижении в технологичных сегментах;
- Career & Education. Векторы развития и выбор направлений для дальнейшего роста.
Среди спикеров — руководители IT-подразделений, ведущие разработчики из Google, VK, «Яндекса», «Сбера», ВТБ и других компаний.
Также на CrossConf лидирующие технологичные компании представят тематические стенды и корнеры, где пройдут интерактивы и розыгрыши для участников, а организаторы подготовят для участников развлекательную программу.
Подробная информация о программе и билеты — на сайте.
Фото на обложке: Soho A Studio /
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