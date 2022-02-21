В России запустят бесплатную онлайн-школу по крауд-продюсированию для людей старшего поколения

В России запустят бесплатную онлайн-школу по крауд-продюсированию. Ее студентами смогут стать только люди в возрасте от 50 лет. Организаторы считают, что конкуренция на рынке пока невысокая, и представителям старшего поколения будет легче занять нишу.

Школу запускают краудфандинговая платформа Planeta.ru совместно с петербургским благотворительным фондом «Добрый город Петербург», рассказали RB в пресс-службе Planeta.ru.

Студентов обучат профессии крауд-продюсера – этот человек занимается упаковкой, запуском и продвижением различных инициатив при помощи коллективного финансирования.

Бесплатное обучение начнется в марте с вводного курса, на котором студентов познакомят с профессией. Затем пройдут теоретические уроки по оформлению и продвижению кампаний. Последним этапом станет командная разработка крауд-проектов под руководством экспертов платформы.

«Профессия крауд-продюсера – одна из тех, что мы можем рекомендовать старшему поколению: стартовое обучение занимает всего 2 месяца, работать можно дистанционно, а конкуренция на российском рынке пока не такая высокая, что позволяет старшим легче занять эту нишу», – отметила куратор проекта от фонда «Добрый город Петербург» Марина Григорьева.

Студенты получат готовые кейсы в портфолио, сертификат выпускника онлайн-школы, дальнейшую консультационную поддержку от организаторов и помощь в поиске работы.

Подать заявку на участие можно до 28 февраля на сайте проекта. Студентами могут стать только люди в возрасте от 50 лет, проживающие в Петербурге.

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Фото на обложке: пресс-служба Planeta.ru