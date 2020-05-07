Технология распознавания речи группы ЦРТ стала лучшей на конкурсе CHiME

Технология диаризации и распознавания речи, созданная группой компаний ЦРТ, признана лучшей на конкурсе CHiME Speech Separation and Recognition Challenge. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе ЦРТ.

Конкурс международный. Он проводится раз в два года и с каждым разом задания становятся более сложными.

На CHiME-5 конкурсанты решали так называемую cocktail party problem — распознавание спонтанной речи, когда в шумной обстановке говорит несколько людей. Этот блок требовал работы с сегментированной (уже выделенной) речью. Тогда ЦРТ стал третьим.

На CHiME-6 конкурсантам было предложено решить аналогичную проблему, но работая с несегментированной речью. Записи были сделаны на 20 ужинах на настоящих вечеринках, где люди готовили, ели, мыли посуду, свободно и эмоционально общались, шутили и смеялись. Там была одновременная речь 2-4 человек и шум – звон приборов, льющаяся из крана вода, гул кондиционера, шаги, смех.