«Дочка» GM представила беспилотный электрокар для совместных поездок

Производитель электрокаров Cruise представил беспилотный автомобиль Origin. Он создан для нужд сервиса для совместных поездок, который хочет запустить компания. Об этом сообщает TechCrunch.

Cruise является дочерней компанией американской General Motors. Инвестором проекта Origin также была японская Honda.

В Origin нет места для водителя, руля и приборной панели. Электрокар похож на шаттл и вмещает шесть пассажиров. Их сиденья расположены друг напротив друга, как в поезде. Рядом с каждым сиденьем есть USB-порт.

В отличие от традиционных автомобилей, чьи двери открываются наружу, в Origin установлены слайдеры. По задумке создателей, это должно снизить число аварийнх ситуаций с мотоциклистами.

Создатели утверждают, что Origin подходит для езды по скоростным шоссе, а его пробег составляет 1 млн миль (более 621 тысячи км). Данных о скорости в Cruise не раскрывают.

Генеральный директор Cruise Дэн Амманн подчеркнул, что Origin готов выйти в производство. Однако, пока у Cruise нет разрешения от американских властей, Origin будет использоваться только в закрытых кампусах GM и Honda.

В 2018 году Амманн говорил, что Cruise планирует запустить беспилотный сервис для совместных поездок к концу 2019 года. Пока что этот сервис работает в ограниченном режиме: только в Сан-Франциско, только для сотрудников Cruise и с водителем за рулем.