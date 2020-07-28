Появился новый способ мошенничества с майнингом криптовалют

В Qrator Labs зафиксировали новую схему мошенничества на скам-ресурсах — сайтах, где за «комиссию» пользователям предлагают выигрыш или крупный заработок. На этот раз мошенники предлагают заработать на майнинге криптовалют в браузере, а при «верификации аккаунта» крадут данные банковских карт. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Эксперты рассказали, как работает схема. Клиенту обещают возможность заработать до 20 тысяч рублей за сдачу в аренду неиспользуемых мощностей его устройства. Чтобы получить деньги, необходимо оплатить верификацию.

Пока мошенники берут 400 рублей. Но не исключено и списание денег со счетов пользователей, так как в руках злоумышленников оказываются данные банковских карт пользователей сайта, пояснил технический директор Qrator Labs Артем Гавриченков.

Гендиректор Infosecurity a Softline Company Кирилл Солодовников добавил, что в подобных схемах могут быть задействованы небольшие и непопулярные платежные системы, так как современные средства защиты в них используются в минимальном объеме.

Возможный способ защититься от мошенников — проверять, есть ли на странице ссылка на главный сайт в том же домене или официальные документы, такие как политика конфиденциальности и пользовательское соглашение, отметил Гавриченков.

«Схема в целом типичная, но отличается легенда, которую в этот раз используют мошенники: раньше жертве предлагалось скачать программу для майнинга, которая оказывалась вирусной или даже реально майнинговой, но деньги при этом поступали на чужой кошелек», — рассказал начальник отдела информбезопасности «СёрчИнформ» Алексей Дрозд.

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