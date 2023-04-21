Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Криптокомпании генерируют своих CEO при помощи нейросетей, чтобы обманывать пользователей

Новости
Григорий Щеглов
Григорий Щеглов

Редактор направления Web3

Григорий Щеглов

Департамент финансовой защиты и инноваций Калифорнии сообщил, что в рамках борьбы с криптомошенниками удалось обнаружить полностью созданные нейросетями публичные личности, которых выдавали за CEO компаний.

Криптокомпании генерируют своих CEO при помощи нейросетей, чтобы обманывать пользователей

Департамент финансовой защиты и инноваций Калифорнии опубликовал в Twitter заявление, в котором были раскрыты пять мошеннических криптокомпаний. Как удалось выяснить правоохранительным органам, Harvest Keeper, Visque Capital, Coinbot, QuantFund и Maxpread Technologies предлагали пользователям заработать, а после получения средств переставали отвечать на сообщения. 

Впрочем, интересным в этом деле является способ убеждения потенциальных клиентов. В качестве гарантии надежности инвестиций Harvest Keeper и Maxpread Technologies демонстрировали своих CEO, активно выкладывая материалы с их участием в свои социальные сети. Как выяснилось, обе компании использовали не настоящих людей, а лишь сгенерированных при помощи нейросетей аватаров.

Ранее отсутсвие публичного «лица» было одной из отличительных черт мошеннических схем, однако с развитие генеративных нейросетей отличить скам становится все сложнее. Недавно также стало известно, что за последние три года криптовалютные пирамиды нанесли ущерб пользователям из СНГ в размере $5 млрд.

Фото на обложке: Hunters Race / Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 История блокчейна TON: проблемы с законом, перезапуск и интеграция с Telegram
  2. 2 Где можно платить криптовалютой: обзор стран
  3. 3 Как работать с кошельком Metamask — пошаговое руководство
  4. 4 Как NFT покоряют Биткоин и почему часть пользователей выступает против
  5. 5 Как защитить свои NFT от кражи: мнение профессионалов
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

21 апреля 2023

Конкурс грантов Фонда «Сколково» для особо значимых проектов

22 апреля 2023

CSI Tech Incubator

22 апреля 2023

Project Ignite

Все ВОЗМОЖНОСТИ