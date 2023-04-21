Криптокомпании генерируют своих CEO при помощи нейросетей, чтобы обманывать пользователей

Департамент финансовой защиты и инноваций Калифорнии сообщил, что в рамках борьбы с криптомошенниками удалось обнаружить полностью созданные нейросетями публичные личности, которых выдавали за CEO компаний.

Департамент финансовой защиты и инноваций Калифорнии опубликовал в Twitter заявление, в котором были раскрыты пять мошеннических криптокомпаний. Как удалось выяснить правоохранительным органам, Harvest Keeper, Visque Capital, Coinbot, QuantFund и Maxpread Technologies предлагали пользователям заработать, а после получения средств переставали отвечать на сообщения.

Впрочем, интересным в этом деле является способ убеждения потенциальных клиентов. В качестве гарантии надежности инвестиций Harvest Keeper и Maxpread Technologies демонстрировали своих CEO, активно выкладывая материалы с их участием в свои социальные сети. Как выяснилось, обе компании использовали не настоящих людей, а лишь сгенерированных при помощи нейросетей аватаров.

Ранее отсутсвие публичного «лица» было одной из отличительных черт мошеннических схем, однако с развитие генеративных нейросетей отличить скам становится все сложнее. Недавно также стало известно, что за последние три года криптовалютные пирамиды нанесли ущерб пользователям из СНГ в размере $5 млрд.

Фото на обложке: Hunters Race / Unsplash