Бывший советник Путина назвал криптовалюту альтернативой для расчетов с Западом в условиях санкций

Бывший советник Владимира Путина назвал криптовалюты альтернативой для расчетов с Западом в условиях санкций. По словам Сергея Глазьева, цифровые валюты могут стать инструментом для обхода ограничений, поэтому их нужно скорейшим образом легализовать.
С призывом к легализации рынка цифровых валют в России академик Российской академии наук и бывший советник Владимира Путина Сергей Глазьев выступил в эфире РБК.
По словам Сергея Глазьева, криптовалюты могут стать альтернативой для расчетов с западными странами и использоваться для обхода санкций. Глазьев считает криптовалюты инструментом для продолжения международной торговли в условиях введенных против России ограничений.
Банки смогут использовать криптовалюты для обхода санкций и взаиморасчетов, но в условиях незаконности этого рынка в России будут делать это себе в ущерб, поэтому цифровые валюты нужно легализовать, считает Глазьев.
Сергей Глазьев был советником президента РФ Владимира Путина по вопросам координации деятельности федеральных органов власти с 2012 по 2019 год. Глазьев имеет докторскую степень по экономике и является действующим академиком Российской академии наук.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: Oksana Lyskova /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Россиянам запретили переводить валюту на свои счета в зарубежных банках в ответ на санкции — указ
- 2 Россию могут покинуть 5 тыс. IT-специалистов
- 3 Лизингодатель самолетов для «Аэрофлота», S7, Azurair и других расторг отношения с Россией
- 4 ЦБ прекратил валютные интервенции из-за новых санкций США и ЕС
- 5 JPMorgan прогнозирует сокращение ВВП России на 20% во втором квартале
ВОЗМОЖНОСТИ
28 февраля 2022
28 февраля 2022
28 февраля 2022