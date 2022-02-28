Бывший советник Путина назвал криптовалюту альтернативой для расчетов с Западом в условиях санкций

Бывший советник Владимира Путина назвал криптовалюты альтернативой для расчетов с Западом в условиях санкций. По словам Сергея Глазьева, цифровые валюты могут стать инструментом для обхода ограничений, поэтому их нужно скорейшим образом легализовать.

С призывом к легализации рынка цифровых валют в России академик Российской академии наук и бывший советник Владимира Путина Сергей Глазьев выступил в эфире РБК.

По словам Сергея Глазьева, криптовалюты могут стать альтернативой для расчетов с западными странами и использоваться для обхода санкций. Глазьев считает криптовалюты инструментом для продолжения международной торговли в условиях введенных против России ограничений.

Банки смогут использовать криптовалюты для обхода санкций и взаиморасчетов, но в условиях незаконности этого рынка в России будут делать это себе в ущерб, поэтому цифровые валюты нужно легализовать, считает Глазьев.

Сергей Глазьев был советником президента РФ Владимира Путина по вопросам координации деятельности федеральных органов власти с 2012 по 2019 год. Глазьев имеет докторскую степень по экономике и является действующим академиком Российской академии наук.

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