Курсы самых популярных криптовалют обвалились на 20% за полчаса

Курсы двух самых популярных криптовалют обвалились примерно на 20% в ночь на 4 декабря по московскому времени. Стоимость биткоина упала до минимума с конца сентября, эфира – октября. Капитализация рынка криптовалют снизилась на 16%.

Котировки биткоина начали резко снижаться примерно в 04:50 мск 4 декабря. Стоимость первой криптовалюты в течение получаса снизилась с $52,170 до $47,595 за монету, а затем в один момент обвалилась до $42,895. Падение составило около 18%.

График торгов другой популярной криптовалютой – ethereum – почти полностью повторяет график биткоина. Стоимость эфира также начала падать около 05:00 по московскому времени и к 05:30 снизилась до $3,530 с $4,078. В результате котировки эфира обвалились на 15% всего за 30 минут.

По итогам обвала биткоина и эфира общая капитализация рынка криптовалют снизилась на 16% до примерно $2 трлн.

Биткоин и эфир быстро отыграли большую часть падения. Уже к 05:50 мск стоимость биткоина выросла на $5 тысяч до $47,585, эфира – на $350 до $3,880.

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