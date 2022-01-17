Самый крупный бриллиант в истории продадут за криптовалюту

Аукцион Sotheby’s анонсировал торги за самый большой бриллиант в истории. Это черный бриллиант «Энигма», который весит 555 карат. Онлайн-торги пройдут в феврале, а купить драгоценный камень можно будет за криптовалюту.

Аукцион Sotheby's анонсировал торги бриллиантом в своем Instagram.

Отмечается, что «Энигма» – чрезвычайно редкий черный бриллиант. Его вес составляет 555 карат. Он будет самым крупным бриллиантом любого вида, когда-либо выставленным на аукцион, уточнили в Sotheby’s. Бриллиант никогда не появлялся на выставках.

Эстимейт «Энигмы», то есть средняя рыночная стоимость, составит от $4,1 до $6,8 млн. Бриллиант продадут покупателю с наивысшей ставкой.

В аукционном доме отметили, что бриллиант можно будет купить за криптовалюту. У Sotheby’s уже есть опыт работы с такого типа активами – в июле 2021 года дом продал покупателю из Гонконга бриллиант стоимостью $12,3 млн за криптовалюту.

Онлайн-торги пройдут с 3 по 9 февраля. Перед их началом «Энигму» выставят в Дубае, Лос-Анджелесе и Лондоне.

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