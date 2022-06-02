Российская сеть доставки еды выпустит собственную криптовалюту

Российская сеть доставки еды объявила о планах выпустить собственную криптовалюту. «ЁбиДоёби» также анонсировала создание метавселенной и NFT.

О планах сети доставки роллов «ЁбиДоёби» RB рассказал представитель компании.

Криптовалюта получит название YobiCoin с тикером #YBC. 15 июня сеть выпустит 200 млн токенов, которые созданы на базе блокчейн-системы Binance Smart Chain.

5% токенов будут сжигаться каждый год до тех пор, пока от общей эмиссии не останется 30% токенов, уточнили в компании.

«Сжигание позволит стимулировать рост токена и увеличить его ценность для холдеров», – отметили в «ЁбиДоёби». Криптовалюту YobiCoin можно будет использовать для совершения заказов и внутриплатформенных опций.

К концу 2022 года сеть начнет разработку метавселенной PuzzleWorld. В ней можно будет купить землю и развивать собственный ресторан.

«У нас нет цели заработать на токенах в моменте – мы преследуем большую стратегическую цель по глобальной цифровизации услуг и, в частности, сферы общественного питания и доставки еды», – рассказал основатель «ЁбиДоёби» Константин Зимен.

По собственным данным компании, ее выручка по итогам 2021 года составила 2,6 млрд рублей, а с 2018 года она выросла в 25 раз – с 106 млн рублей в год.

«ЁбиДоёби» располагает 140 филиалами в 106 городах России. В ближайшее время компания собирается открыть филиалы в Румынии, Казахстане, Киргизии, Польше, Турции, Азербайджане, Венгрии, Литве, Молдавии, Беларуси, Узбекистане и Словении.

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