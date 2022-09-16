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Русскоговорящие мошенники начали массово атаковать криптоинвесторов из Европы и США

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Компания в сфере кибербезопасности Group-IB зафиксировала в первом полугодии 2022 года пятикратный рост числа доменных имен для криптоафер через фейковые стримы на YouTube-каналах от имени Илона Маска, Виталика Бутерина и президента государства Сальвадор — Найиба Букеле.

Русскоговорящие мошенники начали массово атаковать криптоинвесторов из Европы и США

По данным исследования Group IB, 63% новых мошеннических доменов были зарегистрированы у российских регистраторов, однако почти все ресурсы нацелены на международных криптоинвесторов.

Мошенническую схему назвали Fake Crypto Giveaway: известные люди якобы рекламировали криптопроекты и предлагали инвесторам перейти на промо-сайт, чтобы удвоить вложения — перевести криптомонеты или токены по указанному адресу, или сообщить seed-фразу от криптокошелька, чтобы получить «еще более выгодные условия».

Сайт оказывался мошенническим, в результате жертвы теряли отправленную криптовалюту или лишались содержимого криптокошельков. 

В Group-IB подчеркнули, что за полгода схема масштабировалась: за первые шесть месяцев 2022 года специалисты обнаружили регистрацию более 2 тыс. доменных имен для фейковых промо-сайтов.  Это почти в пять раз превышает показатель второй половины прошлого года.

Фото на обложке: Unsplash

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