Русскоговорящие мошенники начали массово атаковать криптоинвесторов из Европы и США

Компания в сфере кибербезопасности Group-IB зафиксировала в первом полугодии 2022 года пятикратный рост числа доменных имен для криптоафер через фейковые стримы на YouTube-каналах от имени Илона Маска, Виталика Бутерина и президента государства Сальвадор — Найиба Букеле.
По данным исследования Group IB, 63% новых мошеннических доменов были зарегистрированы у российских регистраторов, однако почти все ресурсы нацелены на международных криптоинвесторов.
Мошенническую схему назвали Fake Crypto Giveaway: известные люди якобы рекламировали криптопроекты и предлагали инвесторам перейти на промо-сайт, чтобы удвоить вложения — перевести криптомонеты или токены по указанному адресу, или сообщить seed-фразу от криптокошелька, чтобы получить «еще более выгодные условия».
Сайт оказывался мошенническим, в результате жертвы теряли отправленную криптовалюту или лишались содержимого криптокошельков.
В Group-IB подчеркнули, что за полгода схема масштабировалась: за первые шесть месяцев 2022 года специалисты обнаружили регистрацию более 2 тыс. доменных имен для фейковых промо-сайтов. Это почти в пять раз превышает показатель второй половины прошлого года.
Фото на обложке: Unsplash
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