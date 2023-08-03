Первая легальная криптобиржа в Гонконге запретила россиянам торговать на своей площадке. Местный регулятор включил Россию, а также еще 33 страны, в санкционный список. HashKey Exchange стала первой гонконгской криптокомпанией, получившей лицензию на предложение розничных услуг.
Гонконгская криптобиржа HashKey Exchange запретила российским пользователям торговать на своей площадке. Об этом сообщил китайский журналист Колин Ву.
Регулятор Гонконга включил Россию в санкционный список. Кроме нее в перечень попали еще 33 страны, среди которых Иран и Мьянма.
IP-адреса пользователей из Китая, Японии и США не запрещены, но их нужно верифицировать адресом местонахождения и номером телефона, уточнил Ву.
HashKey Exchange стала первой криптобиржей в Гонконге, которая получила от местного регулятора лицензию на предоставление розничных услуг.
Фото на обложке: rawf8 /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Нетипичный офшор: налоги в Гонконге для физических и юридических лиц
- 2 Гонконг: врата в Азию для стартапов
- 3 Юридическое лицо за границей: Гонконг, Эстония и БВО
- 4 Санкции подтолкнули Россию к созданию собственных камней для керлинга
- 5 Казначейство Бельгии отказало «Цифра брокеру» в разблокировке активов инвесторов в Euroclear
ВОЗМОЖНОСТИ
04 августа 2023
07 августа 2023
07 августа 2023