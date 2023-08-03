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Первая легальная криптобиржа в Гонконге запретила россиянам торговать на своей площадке

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Первая легальная криптобиржа в Гонконге запретила россиянам торговать на своей площадке. Местный регулятор включил Россию, а также еще 33 страны, в санкционный список. HashKey Exchange стала первой гонконгской криптокомпанией, получившей лицензию на предложение розничных услуг.

Первая легальная криптобиржа в Гонконге запретила россиянам торговать на своей площадке

Гонконгская криптобиржа HashKey Exchange запретила российским пользователям торговать на своей площадке. Об этом сообщил китайский журналист Колин Ву.

Регулятор Гонконга включил Россию в санкционный список. Кроме нее в перечень попали еще 33 страны, среди которых Иран и Мьянма. 

IP-адреса пользователей из Китая, Японии и США не запрещены, но их нужно верифицировать адресом местонахождения и номером телефона, уточнил Ву.

HashKey Exchange стала первой криптобиржей в Гонконге, которая получила от местного регулятора лицензию на предоставление розничных услуг.

Фото на обложке: rawf8 / Shutterstock

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