Первая легальная криптобиржа в Гонконге запретила россиянам торговать на своей площадке

Первая легальная криптобиржа в Гонконге запретила россиянам торговать на своей площадке. Местный регулятор включил Россию, а также еще 33 страны, в санкционный список. HashKey Exchange стала первой гонконгской криптокомпанией, получившей лицензию на предложение розничных услуг.

Гонконгская криптобиржа HashKey Exchange запретила российским пользователям торговать на своей площадке. Об этом сообщил китайский журналист Колин Ву.

Регулятор Гонконга включил Россию в санкционный список. Кроме нее в перечень попали еще 33 страны, среди которых Иран и Мьянма.

IP-адреса пользователей из Китая, Японии и США не запрещены, но их нужно верифицировать адресом местонахождения и номером телефона, уточнил Ву.

HashKey Exchange стала первой криптобиржей в Гонконге, которая получила от местного регулятора лицензию на предоставление розничных услуг.

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