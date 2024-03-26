В России число связанных с криптовалютой судебных дел выросло в пять раз за два года

В России число связанных с криптовалютой судебных дел выросло в пять раз за два года. Более половины этих разбирательств касаются судебных споров о банкротстве. Аналитики связали тенденцию с развитием криптоэкономики в стране.

За последние два года количество связанных с криптовалютой судебных дел, рассматриваемых в России, выросло почти в пять раз. Об этом говорится в результатах исследования исследовании юридической компании ЭБР и образовательной платформы Moscow Digital School, входящей в Ultimate Education.

По итогам 2023 года число связанных с криптовалютой судебных разбирательств выросло на 72% год к году и достигло 2653 дел. 1646 из них касаются споров о банкротстве – на 91% больше, чем в 2022 году. Также на 60% увеличилось количество гражданских дел, на 34% – уголовных, на 19% – административных.

«Прогнозируемый рост числа судебных дел, связанных с криптовалютой, в ближайшем будущем отражает как расширение криптоэкономики, так и возрастающую сложность правовых вопросов, связанных с ней», – отметила советник практики интеллектуальной собственности ЭБР Кристина Мкртчян.

По ожиданиям аналитиков, количество связанных с криптовалютой судебных дел в ближайшем будущем будет расти, а сама судебная практика столкнется с новыми видами споров.

Фото на обложке: Serhii Yevdokymov / Shutterstock