Законопроект о регулировании майнинга криптовалют внесли в Госдуму. Согласно документу, добытую криптовалюту можно будет продавать в России и на зарубежных площадках. Одновременно законопроект запрещает рекламу криптовалюты в России.

Авторами законопроекта о майнинге криптовалют выступили 16 депутатов от всех фракций Госдумы РФ, следует из документа. Глава профильного комитета нижней палаты парламента отметил, что законопроект намерены принять в декабре 2022 года.

Из законопроекта следует, что добытую криптовалюту можно будет продавать в России и на зарубежных площадках с начала 2023 года в соответствии с законом об экспериментальных цифровых режимах.

Законодательные требования к майнерам, в том числе физическим и юридическим лицам, будут установлены правительством по согласованию с ЦБ РФ. Орган, который будет контролировать соблюдение требований, назначит правительство РФ.

Фото на обложке: rawf8 / Shutterstock