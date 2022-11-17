Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Законопроект о регулировании майнинга криптовалют внесли в Госдуму

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Законопроект о регулировании майнинга криптовалют внесли в Госдуму. Согласно документу, добытую криптовалюту можно будет продавать в России и на зарубежных площадках. Одновременно законопроект запрещает рекламу криптовалюты в России.

Законопроект о регулировании майнинга криптовалют внесли в Госдуму

Авторами законопроекта о майнинге криптовалют выступили 16 депутатов от всех фракций Госдумы РФ, следует из документа. Глава профильного комитета нижней палаты парламента отметил, что законопроект намерены принять в декабре 2022 года.

Из законопроекта следует, что добытую криптовалюту можно будет продавать в России и на зарубежных площадках с начала 2023 года в соответствии с законом об экспериментальных цифровых режимах.

Законодательные требования к майнерам, в том числе физическим и юридическим лицам, будут установлены правительством по согласованию с ЦБ РФ. Орган, который будет контролировать соблюдение требований, назначит правительство РФ.

Фото на обложке: rawf8 / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 В Госдуме планируют упростить процесс трудоустройства для подростков
  2. 2 Глава FTX начал поиск инвесторов, чтобы заплатить трейдерам — WSJ
  3. 3 3 из 4 инвесторов в биткоин потеряли средства — исследование
  4. 4 7 неочевидных принципов оценки блокчейн-проектов
  5. 5 6 рекомендаций, как защититься от нелегальных цифровых активов

ВОЗМОЖНОСТИ

20 ноября 2022

Олимпиада по программированию для школьников «Технокубок»

21 ноября 2022

Всероссийский конкурс «Start-up СПбГУ — 2023»

25 ноября 2022

Funded, not Fired

Все ВОЗМОЖНОСТИ