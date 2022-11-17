Законопроект о регулировании майнинга криптовалют внесли в Госдуму. Согласно документу, добытую криптовалюту можно будет продавать в России и на зарубежных площадках. Одновременно законопроект запрещает рекламу криптовалюты в России.
Авторами законопроекта о майнинге криптовалют выступили 16 депутатов от всех фракций Госдумы РФ, следует из документа. Глава профильного комитета нижней палаты парламента отметил, что законопроект намерены принять в декабре 2022 года.
Из законопроекта следует, что добытую криптовалюту можно будет продавать в России и на зарубежных площадках с начала 2023 года в соответствии с законом об экспериментальных цифровых режимах.
Законодательные требования к майнерам, в том числе физическим и юридическим лицам, будут установлены правительством по согласованию с ЦБ РФ. Орган, который будет контролировать соблюдение требований, назначит правительство РФ.
Фото на обложке: rawf8 /
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